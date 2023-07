Aurubis: Analysten sehen Kurspotenzial von +28,00% - Kursziel bei 104,55 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aurubis-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -3,38% an Wert verloren und auch gestern einen Verlust von -0,68% hinnehmen müssen. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht adäquat bewertet sei. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 104,55 EUR und somit rund +28,00% über dem aktuellen Stand.

Von insgesamt 14 befragten Analysten empfehlen aktuell 8 (57,14%) die Aurubis-Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für eine aussichtsreiche Investition. Nur ein einziger Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,86 unverändert positiv.