Aurubis: Analysten sehen Kurspotenzial von +25,87% - Aktie mittelfristig unterbewertet

Am 27.07.2023 legte die Aurubis-Aktie um +0,53% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um +3,72%. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig, dass die aktuelle Bewertung der Aurubis-Aktie nicht angemessen ist. Das mittelfristige Kursziel beträgt 104,55 EUR und bietet somit ein Potenzial von +25,87%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 5 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 3 Experten halten das Rating “Kauf”. Eine neutrale Haltung haben 5 Bankanalysten eingenommen und bewerten die Aktie mit “halten”. Einzig ein Analyst rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,86. Insgesamt sind also noch immer mehr als die Hälfte der befragten Analysten (57,14%)...