Aurubis: Analysten erhöhen das Kursziel auf 102,00 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte Aurubis eine positive Entwicklung von +1,71% verzeichnen. Insgesamt hat die Aktie in den letzten fünf Handelstagen jedoch um -10,09% nachgegeben. Die Stimmung am Markt ist momentan eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten überzeugt davon, dass der wahre Wert der Aurubis-Aktie bei 102,00 EUR liegt. Wenn sie damit Recht behalten sollten, hätte die Aktie ein Potenzial von +32,19%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und setzen unterschiedliche Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.

Aktuell empfehlen 4 Analysten einen starken Kauf und weitere 4 Experten setzen ihre Empfehlung auf “Kauf”. Weitere 5 Experten halten die Aktie für stabil und vergeben das Rating “halten”. Nur noch einer empfiehlt einen Verkauf und ein Experte sieht sogar dringenden Handlungsbedarf zum sofortigen...