Aurubis: Aktueller Kurs +25,96% unter dem wahren Kursziel von 91,80 EUR

Die Aurubis-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen und weist ein mittelfristiges Kurspotenzial von +25,96% auf. Das aktuelle Kursziel liegt bei 91,80 EUR.

• Aurubis legte am 10.10.2023 um +2,91% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +62,50%

Am gestrigen Tag stieg der Aktienkurs von Aurubis um weitere +2,91%, was in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +8,16% bedeutet. Ein positiver Trend zeichnet sich ab und die Stimmung für das Unternehmen ist durchweg positiv.

Im Durchschnitt erwarten Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 91,80 EUR für die Aktie. Sollten sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen, ergibt sich ein potenzielles Plus im Wert der Aktie von etwa einem Viertel des aktuellen Preises.

