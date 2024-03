Aurubis Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der deutsche Kupferproduzent Aurubis wird derzeit an der Börse als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18, was bedeutet, dass die Börse derzeit 18,78 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 80 Prozent. Besonders im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert des KGV bei 95, was die Unterbewertung von Aurubis weiter unterstreicht.

In Bezug auf die technische Analyse der Aurubis-Aktie ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 73,51 EUR in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 59,02 EUR, was einem Rückgang von 19,71 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Normalbereich liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Aurubis.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aurubis-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 74,74, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Aurubis.