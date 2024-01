Aurubis Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Aurubis hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -10,61 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +6,54 Prozent für Aurubis. Der "Materialien"-Sektor hatte eine Rendite von -10,61 Prozent im letzten Jahr, und Aurubis lag 6,54 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Aurubis in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Im zurückliegenden Zeitraum konnten acht Handelssignale ermittelt werden, davon 0 Gut- und 8 Schlecht-Signale. Dies führt letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Aurubis bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Mit einer Dividendenrendite von 1,88 Prozent liegt Aurubis 2,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Aurubis mittlerweile auf 76,53 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 66,72 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,82 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 74,98 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -11,02 Prozent auch aus dieser Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt dies die Gesamtnote "Schlecht".