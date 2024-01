Aurubis Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die technische Analyse der Aurubis-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 76,98 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 69,76 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,38 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 76,15 EUR, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt (-8,39 Prozent Abweichung), wodurch die Aurubis-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 94,12 Punkte, was bedeutet, dass Aurubis momentan als überkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 65,68, was darauf hindeutet, dass die Aurubis hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aurubis-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") 0,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -4,7 Prozent, wodurch die Aurubis-Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Aurubis wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet wird.