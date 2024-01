Aurubis Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Die Aurubis-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Wert von 76,46 EUR liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 66,34 EUR, was einem Unterschied von -13,24 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Ebenso fällt das "Schlecht"-Rating aus, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird (74,77 EUR gegenüber 66,34 EUR, Unterschied -11,27 Prozent).

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23, was darauf hinweist, dass die Börse 23,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Aurubis zahlt. Dies ist 74 Prozent weniger als der branchenübliche Wert von 90, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was auch zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Aurubis mit einer Rendite von -4,07 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 8 Prozent über der Branche liegt. Ebenso übertrifft Aurubis die "Metalle und Bergbau"-Branche um 8,48 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

