Aurubis Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die fundamentalen Analysen zeigen, dass Aurubis in der Branche "Metalle und Bergbau" deutlich unterbewertet ist. Dies wird durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,7 im Vergleich zum Branchenmittel von 98,18 deutlich. Dieser Abstand von 76 Prozent führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses zeigt der Relative Strength Index (RSI) von Aurubis eine Ausprägung von 73,55, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,36, was eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aurubis bei 76,53 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 66,72 EUR gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -12,82 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Ebenso liegt der GD50 bei 74,98 EUR, was einen Abstand von -11,02 Prozent zur Aktie ergibt und somit zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass mit einer Dividendenrendite von 1,88 Prozent Aurubis 2,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.