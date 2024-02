Aurubis Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Aurubis auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings waren die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Aurubis diskutiert wurden, in den letzten Tagen hauptsächlich neutral. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen. Auf der Ebene der Handelssignale ergibt sich daraus jedoch eine Bewertung als "Schlecht". In Bezug auf die Stimmung wird Aurubis daher als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Aurubis mit 20,78 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Aurubis in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Auch die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass Aurubis derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aurubis-Aktie für die letzten 200 Handelstage um 19,62 Prozent von dem Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einer Abweichung von 13,29 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Insgesamt erhält die Aurubis-Aktie daher aus verschiedenen Perspektiven eine eher negative Bewertung, sowohl in Bezug auf Stimmung als auch auf fundamentale und technische Analyse.