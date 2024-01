Aurubis Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die technische Analyse der Aurubis-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 76,46 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 66,34 EUR deutlich darunter liegt (-13,24 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (74,77 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,27 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Aurubis in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -4,07 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Verglichen mit der "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,55 Prozent hat, liegt Aurubis mit 8,48 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurubis liegt derzeit bei 23, was bedeutet, dass die Börse 23,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Aurubis zahlt, was 74 Prozent weniger ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aurubis-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 73,55, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 63,28 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.