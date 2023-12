Aurubis Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der Aktienkurs von Aurubis hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,84 Prozent erzielt, was 5,26 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,09 Prozent für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Im Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite ebenfalls 7,09 Prozent, wobei Aurubis aktuell um 5,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index, RSI, bewertet die Kursbewegungen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI von Aurubis liegt bei 47,27 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Aurubis wurde als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigte zuletzt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt sechs Stück. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut" Bewertung, jedoch mit einem insgesamt "Schlecht" Signal auf der analytischen Seite.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut" Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung, obwohl einige "Schlecht"-Signale festgestellt wurden.