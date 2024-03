Aurubis Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Für Aurubis betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,22 Punkte, was bedeutet, dass Aurubis weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 64,15 zeigt, dass Aurubis neutral bewertet wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Aurubis als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,78 liegt das KGV von Aurubis 80 Prozent unter dem Branchen-KGV von 96,01. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Aurubis interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse weist Aurubis eine Rendite von -34,94 Prozent auf, was mehr als 18 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -16,99 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Aurubis mit 17,96 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.