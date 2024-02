Aurubis Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Aktie von Aurubis wird aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt eine Unterbewertung der Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Metalle und Bergbau-Branche. Daher wird sie als "Gut" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Bewertung hin, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie sowohl unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stimmung der Anleger ist jedoch größtenteils positiv, während die Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung anzeigen. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung der Aurubis-Aktie bezüglich der Stimmung.