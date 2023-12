Aurubis Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Für die Aurubis Aktie liegt der RSI bei 47,27, was als „Neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,01 und zeigt ebenfalls eine „Neutral“-Einschätzung. Insgesamt wird die Einschätzung auf „Neutral“ festgelegt.

Das Sentiment und Buzz im Internet können die Stimmung zu Aktien beeinflussen. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung führen zu neuen Einschätzungen. Bei Aurubis wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt „Schlecht“-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs und beträgt für Aurubis 2,63 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,34) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Aurubis eine „Neutral“-Bewertung von den Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor „Materialien“ hat die Aurubis Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,84 Prozent erzielt, was 5,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche „Metalle und Bergbau“ beträgt 7,09 Prozent, wobei Aurubis aktuell 5,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als „Schlecht“ bewertet.