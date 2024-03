Aurubis Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

In den letzten Wochen hat die Anzahl negativer Kommentare über Aurubis in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im roten Bereich liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die vermehrten Diskussionen über Aurubis deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über Aurubis diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt jedoch eine Bewertung von "Gut".

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass die Aurubis-Aktie derzeit +3,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite ist die Aktie in den letzten 200 Tagen um -10,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aurubis-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Rendite von Aurubis um 24,01 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.