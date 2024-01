Aurubis Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Aurubis ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 23,7 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 97,87, was einer Unterbewertung von 76 Prozent entspricht. Daher wird die Aurubis-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 76,75 EUR, während der aktuelle Kurs bei 68,76 EUR um -10,41 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 75,67 EUR ergibt eine Abweichung von -9,13 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird das Rating als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aurubis wurde auch untersucht. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führte, dass Aurubis hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 76 für die letzten 7 Tage. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 65,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Aurubis ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die fundamentale Analyse eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während die technische Analyse und die Stimmung der Anleger zu einer Einstufung als "Schlecht" bzw. "Neutral" führen.