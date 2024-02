Aurubis Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Aurubis liegt derzeit bei 21,45, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 91 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aurubis zeigt eine Ausprägung von 73,03, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 71,28, was eine weitere Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht" auf Grundlage des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Aurubis in den letzten Wochen. Auch wurden insgesamt zehn Handelssignale ermittelt, wovon jedoch nur eines als "Gut" und neun als "Schlecht" bewertet wurden. Das führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht", obwohl die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.