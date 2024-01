Aurubis Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Aktie von Aurubis hat in den letzten Handelstagen eine Kursentwicklung von -3,52% verzeichnet und am 19.01.2024 einen Rückgang von -0,57% verzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch gestimmt ist. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das aktuelle Kursziel liegt bei 83,64 EUR, was ein Potenzial von +26,08% für Investoren darstellt.

Aktuell sind die Meinungen der Analysten gespalten: 5 Analysten empfehlen die Aktie als “starker Kauf”, während 4 Analysten sie als “Kauf” einstufen. 6 Experten halten die Aktie neutral und nur 1 Analyst empfiehlt einen “Verkauf”. Insgesamt sind also noch +56,25% der Analysten optimistisch hinsichtlich des Kurspotenzials der Aurubis-Aktie.

Das Guru-Rating von Aurubis bleibt mit 3,81 stabil, was ebenfalls auf eine positive Einschätzung hinweist. Trotz des aktuellen schwachen Trends und der pessimistischen Marktentwicklung sind die Analysten der Meinung, dass die Aurubis-Aktie weiterhin Potenzial für Investoren bietet.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Einschätzung der Analysten bewahrheiten wird und ob die Aktie ihr wahres Kursziel von 83,64 EUR erreichen wird. Bis dahin sollten Anleger die verschiedenen Meinungen der Experten im Auge behalten und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend treffen.

