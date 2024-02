Aurubis Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Anleger-Stimmung bei Aurubis ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 negative und 0 positive Signale, was zu einer insgesamt negativen Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie um 19,1 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von 11,84 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Aurubis im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,94 Prozent erzielt, was 14,43 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Aurubis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Aurubis-Aktie, basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich. Auch der Relative Strength Index deutet auf eine neutrale Position hin.