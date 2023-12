Aurubis Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Kommunikation im Netz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie, und die langfristige Beobachtung des Sentiments und des Buzz ist ein wichtiger Faktor. In Bezug auf Aurubis zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität gezeigt hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie weiterhin als "Schlecht" bestätigt.

In Bezug auf die Dividende weist Aurubis im Vergleich zur Branchen durchschnittlichen eine niedrigere Dividendenrendite von 2,63 % auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Allerdings haben statistische Auswertungen der historischen Daten eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurubis aktuell 11,73 auf, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet kennzeichnet. Daher erhält Aurubis auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.