Aurubis Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Investoren die Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Für Aurubis beträgt der RSI 73,55, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 66,36, was zu einer neutralen Bewertung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Aurubis in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,07 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -10,61 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,54 Prozent für Aurubis. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,61 Prozent hatte, konnte Aurubis mit einer Überperformance von 6,54 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich Aurubis mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,7 als deutlich günstiger im Vergleich zum Branchenmittel von 98,18. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aurubis bei 76,53 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 66,72 EUR notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -12,82 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum GD50 der vergangenen 50 Tage, der bei 74,98 EUR liegt, erreicht die Aktie mit einem Abstand von -11,02 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht" für Aurubis.