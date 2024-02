Aurubis Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI25 für 25 Tage) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Für die Aurubis-Aktie ergibt sich ein RSI von 73,03, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 71,28 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurubis aktuell bei 21,45 und damit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 91. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aurubis-Aktie betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe daher ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aurubis-Aktie aktuell bei 75,47 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 64,76 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) fällt mit -10,45 Prozent negativ aus und führt zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher ebenfalls "Schlecht".