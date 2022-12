Aurubis Aktie – bei Rücksetzern nachkaufen, meint der Platow Brief. Warum? Lesen!

Mittelfristig rechnen wir aber mit einem Ergebnisschub durch den stark vorangetriebenen Kapazitätsausbau der Recyclinganlagen in Belgien, den USA und Hamburg. Trotz des Kurssprungs von ca. 60% in drei Monaten halten wir die MDAX-Aktie (77,04 Euro; DE0006766504) wegen der Schuldenfreiheit, der vergleichsweise hohen in Aussicht gestellten Kapitalrendite (ROCE) von 11 bis 15% (2021/22: 19,0%) und des attraktiven KGVs von 11 für aussichtsreich.

Bauen Sie daher bei Aurubis bei Rücksetzern bis 75,00 Euro eine kleine Position auf. Stopp: 55,50 Euro.