Aurubis-Aktie: Potenzial um +43,78% - Kursziel bei 98,43 EUR

Die Aktie von Aurubis hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,12% verzeichnet und liegt derzeit bei einem Kurs von 68,48 EUR (-0,81%). Doch laut Analysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 98,43 EUR gesehen. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein beachtliches Potenzial in Höhe von +43,78%.

• Aurubis gab am gestrigen Tag um -0,81% nach

• Mittelfristiges Kursziel für Aurubis beträgt 98,43 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3.94

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere vier sie mit “Kauf” bewerten (insgesamt also zehn), positionieren sich fünf Experten neutral (“halten”). Nur einer gibt eine Verkaufsempfehlung aus.

Die positive Einschätzung vieler...