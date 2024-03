Aurubis Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Aurubis ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Zudem wurden diese Erkenntnisse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 4 negative Signale und 0 positive Signale festgestellt wurden. Basierend auf diesem Bild ergibt sich insgesamt eine negative Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Aurubis mit -34,94 Prozent um mehr als 19 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", die eine mittlere Rendite von -15,71 Prozent aufweist, liegt Aurubis mit 19,24 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurubis liegt derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Aurubis zahlt. Dieser Wert liegt 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 97, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher eine positive Einschätzung auf Grundlage des KGV erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 1,88 Prozent liegt Aurubis 3,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine negative Bewertung von der Redaktion.