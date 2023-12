Aurubis Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Aktie von Aurubis weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,63 Prozent auf, was 3,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentabel angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen für Aurubis. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Aurubis auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs von Aurubis bei 73,24 EUR liegt, was einer Entfernung von -6,13 Prozent vom GD200 (78,02 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 75,59 EUR auf, was einem Abstand von -3,11 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aurubis-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurubis bei 11, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 115,49) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 90 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Aurubis daher als unterbewertet angesehen und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.