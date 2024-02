Aurubis Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Aurubis wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 21,03 Punkten, was bedeutet, dass die Aurubis-Aktie derzeit überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 69,14, was darauf hinweist, dass Aurubis weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat getrübt war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt und somit die Aurubis-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Aurubis in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,47 Prozent, was einer Underperformance von -13,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite ebenfalls 13,73 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Aurubis beträgt 1,88 Prozent, was 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aurubis-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.