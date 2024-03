Aurubis Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Dividendenrendite von Aurubis beträgt derzeit 1,88 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,32 Prozent liegt. Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral. In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von 61,4 EUR um -3,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,95 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt. Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Aurubis um 34,94 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche und sogar um 19,04 Prozent unter der Metalle und Bergbau-Branche. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.