Aurubis Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurubis liegt bei 20,78 und ist damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" von 94. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Aurubis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 3,3 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigen sich in der Analyse der sozialen Medien auch 7 negative Signale, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Aurubis im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,35 Prozent erzielt, was 16,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "schlecht" bewertet.