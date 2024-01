Aurubis Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Aktie von Aurubis wird derzeit unterbewertet, wie die fundamentale Analyse zeigt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,73, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 102,76. Dies entspricht einem Abstand von 89 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie günstig bewertet ist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Aurubis zeigt gemischte Signale. Während in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Aurubis. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet, wobei die kommunikativen Tätigkeiten der Anleger überwiegend negative Signale aussenden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Aurubis zu beobachten. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie, da die Intensität der Diskussionen abnahm und die Aufmerksamkeit der Anleger geringer wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Aurubis derzeit -3,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -4,08 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.