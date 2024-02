Aurubis Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Aurubis: Anleger-Stimmung und fundamentale Analyse

In den vergangenen zwei Wochen wurde Aurubis von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf einer guten Ebene liegt. Allerdings wurden auch 8 negative Signale herausgefiltert, weshalb wir auch eine schlechte Empfehlung aussprechen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine gute Einstufung.

Von fundamentaler Seite betrachtet, zeigt sich, dass Aurubis mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,78 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstiger erscheint und daher als "günstig" bezeichnet werden kann, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Aurubis mit -34,35 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Aurubis mit 16,63 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Aurubis zu beobachten, was zu einer positiven Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert zudem Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein gutes Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung auf einer guten Ebene liegt, die fundamentale Analyse günstig ausfällt, die Rendite jedoch hinter der Branchenperformance zurückbleibt. Trotzdem zeigt das positive Sentiment in den sozialen Medien, dass die Aktie weiterhin im Fokus der Anleger steht.