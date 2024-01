Aurubis Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

In den letzten Wochen wurde bei Aurubis eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies liegt daran, dass in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, negative Auffälligkeiten registriert wurden. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde außerdem eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammengefasst erhält Aurubis daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen über Aurubis in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung des Unternehmens als "Gut". Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Aurubis bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Branchenvergleich erzielte Aurubis in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,07 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,54 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Aurubis um 6,54 Prozent über dem Durchschnittswert. Somit erhält Aurubis ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Aurubis mit einer Dividendenrendite von 1,88 Prozent 2,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt dazu, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher als unrentables Investment eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.