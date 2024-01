Aurubis Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Der Aktienkurs von Aurubis hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,47 Prozent erzielt, was 15,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -13,33 Prozent, und Aurubis liegt aktuell 15,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität in den sozialen Medien für Aurubis gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 49,08, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit kann die Gesamteinschätzung als "Neutral" bezeichnet werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Aurubis-Aktie bei 76,05 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 67,76 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 73,86 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Aurubis auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.