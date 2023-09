Aurubis-Aktie: Es ist nicht zu fassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Aurubis-Aktie erlebt schwere Zeiten, und das drückt sich nicht nur im Kurs aus. Nach einer Mitteilung am Donnerstagabend, in der der Kupferkonzern seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2022/23 zurückzog, ging es für die Aurubis-Aktie steil bergab. Und es geht nicht nur Aurubis selbst an den Kragen: Auch Salzgitter, das knapp 30 Prozent an Aurubis hält, hat seine Jahresprognose ausgesetzt. Die Ursache für diese beunruhigende Entwicklung sind wohl umfangreiche Metalldiebstähle, die zu einem geschätzten dreistelligen Millionenschaden führen könnten. Damit zeichnet sich ab, dass der angestrebte operative Vorsteuergewinn von 450 bis 550 Millionen Euro in weite Ferne gerückt ist.

Umfassende Ermittlungen und außerordentliche Inventur

Es ist eine ernste Angelegenheit, die jetzt auch die Behörden auf den Plan ruft. Aurubis...