Aurubis Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmung und Diskussion über Aurubis-Aktien haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Die Diskussionen über das Unternehmen nahmen ab, und die Anleger verloren das Interesse. Daher wird die Stimmung als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aurubis-Aktie von 72,14 EUR 6,75 Prozent unter dem GD200 (77,36 EUR) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 76,59 EUR, was einem Abstand von -5,81 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Schlecht"-Signal erkannt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Aurubis bei 23,7 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 102,66. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Aurubis eine Rendite von 1,88 % aus, was 3,34 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,22 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Somit zeigt die Analyse, dass sowohl die Stimmung und Diskussion als auch die technische und fundamentale Bewertung der Aurubis-Aktie derzeit negativ sind.