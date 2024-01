Aurubis Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Aurubis-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite und des Sentiments der Anleger kritisch bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 1,88 Prozent, was 2,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, während das Unternehmen weniger Beachtung erfährt. Insgesamt erhält die Aurubis-Aktie daher auch in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamental basis wird die Aurubis-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,7, was einem Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 102,4 entspricht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Situation als überkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Aurubis-Aktie erhält somit insgesamt eine kritische Bewertung aufgrund ihrer Dividendenrendite, des Sentiments der Anleger und des Relative Strength Index.