Aurubis Aktie: Da braut sich was zusammen!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Aurubis eine Rendite von -4,07 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,55 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Aurubis mit 8,48 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Wertentwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz, die präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild der Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. Bei Aurubis wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aurubis daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Hinsicht.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,88 Prozent, was 2,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 4,76) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aurubis-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (66,34 EUR) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aurubis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (76,46 EUR) liegt, was einem Unterschied von -13,24 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (74,77 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,27 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Aurubis-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aurubis-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Aurubis kaufen, halten oder verkaufen?

