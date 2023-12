Aurubis Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Die Aktie von Aurubis notiert derzeit bei 73,24 EUR, was einer Entfernung von -6,13 Prozent vom GD200 (78,02 EUR) entspricht. Laut der charttechnischen Bewertung ist dies ein "Schlecht"-Signal. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 75,59 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -3,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Aurubis als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 1,84 Prozent, was 5,08 Prozent unter dem Durchschnitt (6,91 Prozent) des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 6,91 Prozent, und Aurubis liegt aktuell 5,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Aurubis liegt bei 2,63 Prozent, was 3,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aurubis-Aktie wider. Überwiegend positive Themen wurden angesprochen, und insgesamt häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren der letzten zwei Wochen. Dennoch gibt es fünf Schlecht-Signale und kein einziges Gut-Signal, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Aurubis sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.