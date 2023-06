Aurubis-Aktie: Beeindruckendes Kursziel von 102,00 EUR erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Die Aktie von Aurubis hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung am Finanzmarkt erfahren und verzeichnete gestern einen Rückgang um -2,05%. Über die vergangene Woche summiert sich das Ergebnis auf -2,97%, was die derzeit pessimistische Stimmung des Marktes widerspiegelt.

• Aurubis: Am 29.06.2023 mit -2,05%

• Das Kursziel von Aurubis liegt bei 102,00 EUR

• Guru-Rating von Aurubis bleibt das selbe mit 3,60

Dennoch sehen Analysten der Bankhäuser langfristig ein großes Potenzial in der Aktie von Aurubis und schätzen ihr mittelfristiges Kursziel auf 102,00 EUR. Dies würde einen Anstieg um +33,47% vom aktuellen Preis bedeuten.

Aktuell empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie und weitere vier sind optimistisch gestimmt und geben ihr eine Kaufempfehlung. Fünf Experten bewerten sie als “halten”, während einer meint sie sei...