Aurubis Aktie: Aus und vorbei!

In den letzten vier Wochen wurden bei Aurubis wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aurubis daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Aurubis derzeit bei 1,88 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,06 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -4,18 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite und einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurubis 18. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 98. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Aurubis eingestellt waren. Es gab acht positive und drei negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral".