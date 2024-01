Aurubis Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Aktie von Aurubis wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 23,7 liegt sie insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 102,68 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich ein negativer Trend. Der RSI liegt bei 86,74, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Aurubis mit 1,88 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 4,78 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein gemischtes Bild ab. Während in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, waren in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen zu beobachten. Insgesamt lassen sich sieben negative Handelssignale gegen null positive Signale verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Aurubis in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.