Aurubis Aktie: Analysten sehen Potenzial von knapp 40%

Die jüngsten Kursentwicklungen am Finanzmarkt haben auch die Aktie von Aurubis erfasst. Gestern verbuchte sie einen Rückgang um -1,66%, was sich auf eine negative Gesamtperformance von -2,12% in den letzten fünf Handelstagen summiert. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Aktie nicht gerechtfertigt ist und das mittelfristige Kursziel bei 104,55 EUR liegt.

Dies entspricht einem Potentialwachstum für Investoren von +39,66%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit. Von insgesamt 14 analysierten Ratings raten 5 zur starken Kaufempfehlung und weitere 3 zum Kauf.

Ein neutraler Standpunkt wird bei 5 Analysen eingenommen, während nur ein einzelner Analyst dazu rät, die Aurubis-Aktien zu verkaufen. Dies ergibt einen Anteil positiver...