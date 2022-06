Aurubis AG-Aktie: Der erste Spatenstich in den USA wurde gesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Finanztrends Video zu Aurubis



mehr >

- Spatenstich für Sekundärhütte für Multimetall-Recycling in den USA; neue Anlage Aurubis Richmond demonstriert beispielhaftes Engagement für nachhaltiges Wachstum und Kreislaufwirtschaft - Anlage geht in der ersten Hälfte des Jahres 2024 in Betrieb und schafft direkt über 120 neue Arbeitsplätze - Kapazität zur jährlichen Verarbeitung von bis zu 90.000 Tonnen komplexer metallhaltiger Recyclingmaterialien, einschließlich Leiterplatten - Die Metalle von Aurubis… Hier weiterlesen