Aurubis AG-Aktie: Wartungsstillstand im Aurubis-Werk in Hamburg erfolgreich abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Finanztrends Video zu Aurubis



mehr >

Der geplante Wartungsstillstand im Hamburger Aurubis-Werk wurde heute erfolgreich abgeschlossen. Aurubis führte insgesamt 480 technische Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in der gesamten Hütte durch und ergriff Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes am Standort. Neben der Revision des Abhitzekessels sanierte das Multimetallunternehmen die mit 135 Metern höchste Schmiede des Werkes, installierte zwei neue Hüttenkräne und tauschte Wärmetauscher in der Kontaktanlage aus -… Hier weiterlesen