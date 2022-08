Aurubis AG-Aktie: Flachwalzprodukte an die KME SE veräußert!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

Der Multimetall-Anbieter Aurubis veräußert Teile seines Geschäftsbereichs Flachwalzprodukte (FRP) an die KME SE. Der Verkauf wurde im Mai von den zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt und am 29. Juli 2022 vollzogen. Der Vereinbarung zufolge werden der Standort Zutphen (Niederlande) sowie die Schneidcenter in Birmingham (Großbritannien), Dolný Kubín (Slowakei) und Mortara (Italien) mit insgesamt rund 360 Mitarbeitern auf die KME SE übertragen.