Aurubis AG-Aktie: Besondere Auszeichnung erhalten!

Die Aurubis-Standorte in Hamburg und Lünen haben das Copper Mark Zertifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und tragen nun das anerkannte Qualitätssiegel für Nachhaltigkeit in der Kupferindustrie. Mit der Zertifizierung des Standorts in Pirdop, Bulgarien, im Jahr 2021 sind nun insgesamt drei Standorte des Aurubis-Konzerns mit dem Copper Mark-Siegel ausgezeichnet worden. Ein weiterer wird in Kürze folgen: Der belgische Standort in Olen hat… Hier weiterlesen