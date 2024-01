Aurubis ADR Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Aurubis verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,07 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -3,55 Prozent, was bedeutet, dass Aurubis eine Underperformance von -0,52 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,55 Prozent, und Aurubis lag 0,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist Aurubis im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,7 gehandelt, was eine Differenz von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 102,4 bedeutet. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite der Aurubis-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,88 Prozent und liegt damit 2,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 4,78). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aurubis-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Aurubis bei 83,03 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gewertet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Aurubis daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".