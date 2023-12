Aurora Technology Acquisition Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Aurora Acquisition liegt bei 20, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt und insgesamt zu einem Rating "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um Aurora Acquisition überwiegend negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in letzter Zeit negativ verändert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aurora Acquisition-Aktie auf ähnlichem Niveau liegt wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aurora Acquisition-Aktie basierend auf der technischen Analyse.