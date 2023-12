Aurora Technology Acquisition Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Technology Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Aurora Acquisition-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 10,49 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,73 USD, was einem Unterschied von -54,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Rückgang, wobei der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Deshalb wird die Aurora Acquisition-Aktie auch auf kurzfristigerer Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein überwiegend positives Stimmungsbild wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Aufgrund dieser Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Die Aktie von Aurora Acquisition wird also bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Aurora Acquisition überkauft ist, was auf kurzfristige Kursrücksetzer hindeuten könnte. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes der Aurora Acquisition-Aktie in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.